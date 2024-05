La svolta ‘green’ in garage. Una auto su tre e già Euro6 e crescono del 20% le ibride

Arriva a Lucca la quinta tappa del Giro d’Italia e l’Osservatorio Continental, grande sponsor dell’evento, propone un’interessante fotografia sullo stato della mobilità della nostra provincia evidenziando che già il 34 % del parco circolante è Euro 6.

Ma entriamo nel dettaglio, non prima di aver sottolineato che Continental, investe risorse in ricerca e sviluppo per creare prodotti e servizi compatibili con le istanze ambientali che, affermano, "devono essere coniugate con le necessità di mobilità e di competitività di persone e aziende". In questa ottica di impresa, Continental, Top sponsor del Giro d’Italia, per sensibilizzare al tema dell’impatto della mobilità, ha scelto le principali province toccate dal Giro.

Spiega in una nota l’azienda leader dei pneumatici: "Lucca e provincia mostrano dati interessanti da questo punto di vista; tra il 2022 e il 2023 l’immatricolazione di auto ibride è aumentata del 19,81% passando da 3.059 a 3.665 unità; positiva anche la situazione sul fronte dell’elettrico, +13,49% nello stesso periodo, con il passaggio da 289 a 328 unità".

Il parco circolante della nostra provincia, è composto per il 72,1% da autovetture (il 74,6% a livello nazionale), per il 16,8% da motocicli (13,7% a livello nazionale) e per il 7,5% di autocarri per trasporto merci (8,2%). Il resto riguarda quote residuali come autobus, autocarri speciali, motocarri.

Da evidenziare che permane un’incidenza di veicoli di categoria Euro 0 pari al 11,1% del totale (la media nazionale si attesta all’11,7%); se sommati agli Euro 1 ed Euro 2 si raggiunge una quota pari a circa il 21%, più di un veicolo su cinque". Un’analisi che si conferma coerentemente sull’anzianità del parco.

Ancora Continental: "Se si sposta l’attenzione sull’anzianità del parco, i veicoli in circolazione a Lucca e provincia con età compresa da 5 a 10 anni sono il 21,9% del totale (in Italia il 19%); a seguire ci sono i veicoli da 10 a 15 anni che sono 16,7% e da 15 a 20 anni con il 16,2% (in Italia sono il 16,7%)". Passiamo all’alimentazione, dove domina la benzina con il 51,2% degli autoveicoli contro una percentuale inferiore a livello nazionale, 46,1%. A poca distanza c’è il gasolio col il 34% (40,4% a livello nazionale). Il dato sui veicoli elettrici è allo 0,4% del totale, una percentuale poco inferiore al dato nazionale, fermo allo 0,5%. Va meglio per i veicoli ibridi (sia a benzina che a gasolio) che secondo l’Osservatorio Continental, nella provincia di Lucca si attestano al 4% del totale (4,1% la media italiana).

Maurizio Guccione