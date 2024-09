La Storia Infinita. Gli incontri con gli autori

Continuano le iniziative alla libreria La Storia Infinita di Capannori, dove proseguono gli incontri della rassegna "Incontriamoci in libreria!". Oggi pomeriggio, con inizio alle ore 18 "Dante Dudolante Il guardiano dei pomodori" con l’autrice Jay Grandi, opera per bambini e amanti degli animali. Il ricavato della presentazione andrà interamente devoluto all’associazione "A code unite Onlus" che sta affrontando molte spese veterinarie in alcune cliniche toscane, tra cui quella di San Concordio a Lucca.

Domani, sabato 21 settembre, invece, sarà dedicato alla narrativa per adulti. Sempre alle 18, Emanuele Cucurnia dialogherà con Titti Federico riguardo al suo ultimo romanzo "Il primo mattino del mondo", edito da Felici. Titti Federico è nata a Genova da genitori napoletani e risiede a Carrara dall’età di due anni. Insegna lingua e letteratura francese e scrive dal 2007. Prima questo che presenta oggi, ha pubblicato altri cinque romanzi. Tutti i suoi romanzi hanno vinto premi e riconoscimenti, ad esempio il riconoscimento Internazionale "San Domenichino", edizioni 2014, 2015, 2016, 2018, 2022; Premio Massa come miglior scrittrice apuana 2014. "Negli occhi di mia madre" si è classificato primo al concorso "Lusarte Libri, Un ponte per la legalità", categoria Miglior Salotto Letterario.

Ma.Ste.