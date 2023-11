La stagione della prosa di Porcari. Ospiti e compaganie amatoriali. Da Hendel a Guzzanti e Zorzi

Paolo Hendel, Caterina Guzzanti, Andrea Zorzi. Sono alcuni dei nomi che animeranno la stagione di prosa 2023-2024 a Porcari, a cura della Fondazione Toscana Spettacolo. E’ la prima stagione completa, da dicembre a marzo, perché prima c’è stata la pandemia e nel 2022-2023 furono appena tre gli spettacoli poiché l’auditorium era impegnato con lavori di efficientamento energetico. "Siamo soddisfatti – commenta l’assessore alla cultura Eleonora Lamandini – poiché questo è un programma con i nomi ma anche con i contenuti, su temi di attualità. Ritorna il biglietto sospeso, si possono regalare ingressi a persone o famiglie in difficoltà economica. Accanto a questo cartellone, scorrerà in parallelo anche la serie di rappresentazioni di compagnie amatoriali".

Tommaso Artioli, per FTS, ha spiegato il programma dei...professionisti. Si parte il 16 dicembre con Andrea Zorzi, l’ex campione di volley che, appese le scarpette al chiodo, si è dimostrato ottimo attore. Insieme a Beatrice Visibelli metterà in scena "La leggenda del pallavolista volante". Il 13 gennaio Paolo Hendel si esibirà in "Niente panico", con l’artista fiorentino che stavolta oltre a farci ridere con la sau graffiante comicità, ci farà riflettere sull’esistenza e sulla condizione umana attuale. Regia di Gioele Dix. Il 26 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, avremo "Bent", con un argomento spesso poco affrontato nell’Olocausto, le persecuzioni dei gay. Prevista una matinèè per le scuole. Il 2 febbraio "Nives", tratto dal romanzo di Sacha Naspini. Una curiosità: il pubblico sarà dotato di cuffie. Il 6 marzo "Dialogo di una prostituta con un suo cliente", tratto da un’opera di Dacia Maraini, con Simona Cavallari. Si chiuderà il 23 marzo con Caterina Guzzanti in "Secondo lei".

La campagna abbonamenti parte lunedì 20 fino a giovedì 23 novembre, dalle 16,30 alle 18,30, ci si potrà abbonare anche prima degli spettacoli, fino al 16 dicembre. Il costo è di 75 euro intero, 60 ridotto over 65. Biglietti: intero 15 euro; ridotto over 65 e possessori Carta dello spettatore Fts 12 euro; ridotto per studenti universitari possessori della carta Studente della Toscana e biglietto futuro under 35 in collaborazione con Unicoop Firenze 8 euro. Info. comune.porcari.lu.it o toscanaspettacolo.it.

Massimo Stefanini