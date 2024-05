La lista “viViamo Gallicano“. Presentati i nomi per Pedreschi: "Una visione per il futuro del paese"

Presentazione molto partecipata per i candidati della lista "ViviAmo Gallicano" a sostegno di Luca Pedreschi, che hanno incontrato la popolazione sotto il tendone degli Impianti Sportivi di Gallicano. Luca Pedreschi, imprenditore gallicanese classe 1978, ha ricordato anche la sua pregressa esperienza politica, acquisita sia nel ruolo di assessore al Turismo e alla Innovazione Tecnologica nella Comunità Montana sia nei tre mandati di consigliere del comune di Gallicano, dove ha ricoperto anche il ruolo di assessore ai Lavori Pubblici. Questo, per evidenziare come il suo impegno passato sia stato solo il preludio di un progetto più grande e audace, focalizzato sul rilancio economico e culturale di Gallicano. Essenzialmente sono stati tre i temi al centro del dibattito; le Comunità Energetiche Rinnovabili, il lavoro e il turismo, settori in cui il candidato a primo cittadino ha promesso di iniettare energia e risorse innovative.

Durante l’evento, Pedreschi ha espresso la necessità di un’amministrazione comunale coraggiosa, capace di andare oltre alla gestione ordinaria per rispondere con azioni concrete al declino che minaccia il territorio. "Abbiamo bisogno di amministratori che non si limitino a gestire il quotidiano, ma che abbiano la visione per trasformare Gallicano in un luogo dove i giovani vogliono restare, lavorare e vivere". ha dichiarato nel sottolineare l’importanza di attrarre investimenti e di promuovere lo sviluppo locale. Questi i candidati di "ViviAmo Gallicano". Sandro Giannoni, 66 anni, pensionato, Siham El Archi, 19 anni, studentessa mediazione linguistica con indirizzo relazioni diplomatiche, Emanuele Magri, 42 anni, operatore in ambito del turismo e dell’ospitalità,I nesia Franchi, 22 anni, studentessa di Giurisprudenza, Andrea Rosiello, 44 anni, laureato in ingegneria aerospaziale, Margherita Moni, 26 anni, laureata in scienze dell’educazione e della formazione, Omar Simonini, 47 anni, operaio, Roberta Sarti, 66 anni, avvocato penalista, Marco Ulivi, 29 anni, elettricista industriale, Francesca Taddei, 48 anni, impiegata, Saverio Valiensi, 36 anni, laureato in economia, amministrazione e diritto dell’impresa, Eleonora Vergaro, 24 anni, laureata in scienze del servizio sociale.

Fiorella Corti