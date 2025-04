La Filarmonica compie 150 anni. Bande in festa

Una serie di concerti e di rassegne da parte di varie bande musicali italiane, per rendere omaggio ad un compleanno davvero speciale per la Filarmonica Puccini di Montecarlo: i suoi primi 150 anni di esistenza che verranno celebrati proprio in questo 2025. Prevista la partecipazione di rinomate bande musicali, fra le quali ricordiamo, ad esempio, il Corpo Musicale "G. Puccini" (stessa intitolazione al Maestro lucchese) di Vezzano Ligure, in Provincia di La Spezia, tanto per fare un esempio. Ma ne seguiranno altre. Fra queste il Corpo Musicale del Centro di Mobilitazione Toscana della Croce Rossa Italiana. Una bella festa per ricordare le origini.

Nel 1872 c’era già un gruppo di musicanti, nel 1873 si organizzarono in associazione. Ma fu soltanto nel 1875 che tutto nacque e la banda assunse una sua identità precisa. "Bastò l’unione di buoni giovani, perché ad essi non difettassero i mezzi, e la Banda Musicale sorse, come per incanto, con tali auspici, si videro in completo uniforme e ne udimmo le armonie". Così i giornali dell’epoca raccontarono la nascita di questo gruppo musicale.

Intitolata a "Giacomo Puccini", oggi la Filarmonica montecarlese è un punto di riferimento nel panorama culturale e popolare della Provincia di Lucca, svolgendo numerose attività concertistiche, didattiche e di conservazione e diffusione della cultura popolare e tradizionale. L’associazione è apolitica non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, portata avanti da numerosi volontari.

L’avvio delle celebrazioni avverrà con il concerto del primo Maggio, domani, alle 16,30, al teatro dei Rassicurati, diretto dal Maestro Gabriele Micheli, che proporrà un repertorio di musica classica e moderna.

Ma.Ste.