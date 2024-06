La famiglia piange la scomparsa di Diego

Il ricordo della famiglia per un ragazzo scomparso 12 mesi fa. "Ciao Diego eh si…… È già trascorso un anno da quella maledetta notte in cui le nostre vite sono state stravolte, ma tutti noi continuiamo ad andare avanti ogni giorno e tu da lassù ci guidi. Per noi il tempo si è fermato quella notte, siamo certi che da lassù non hai smesso di essere il ragazzo allegro e sorridente che sei sempre stato. Continua a proteggerci nel nostro cammino. tra pochi giorni ricorrerà il tuo compleanno che festeggeremo insieme, come abbiamo sempre fatto. Ti amiamo Babbo, Mamma, Mattia, zii e nonni".