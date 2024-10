La città e la settima arte ”Salotto buono del cinema“

“Sono terminate ieri quelle che già ho sentito battezzare “Le settimane del cinema di Lucca”, iniziate il 21 settembre con una straordinaria ventesima edizione del Lucca Film Festival e concluse con la prima edizione delle “Giornate del cinema d’essai” curate dalla Fice - Federazione Italiana Cinema d’Essai“.

E’ l’incipit con cui si apre un post del sindaco di Lucca, Mario Pardini, apparso ieri su suoi profili social e con cui il primo cittadino riflette sui recenti appuntamenti che hanno visto il cinema protagonista a Lucca.

“Continua così – va avanti il sindaco Pardini – fra tradizione e novità, la storia d’amore fra la nostra bellissima città e la settima arte, con una parata di artisti nazionali ed internazionali, una valanga di proiezioni di grandi film, anteprime, retrospettive, monografie, incontri, presentazioni, dibattiti, spettacoli e concerti dal vivo a tema".

"Lo splendido red carpet in piazza Del Giglio – prosegue Pardini – su cui è passata in queste settimane la più grande concentrazione di artisti, giornalisti ed addetti ai lavori cinematografici della storia della città, è il simbolo del “fare sistema” che incoraggiamo da sempre per le politiche culturali e promozionali di Lucca“.

Secondo Pardini, poi, ”i successi del Lucca Film Festival prima ed a seguire delle ‘Giornate del cinema d’essai‘ sono la prova che questa formula funziona e che la nostra città è già ‘il salotto buono del cinema italiano‘“.

Conclude Pardini guardando anche avanti: “Grazie ad una collaborazione inedita nel panorama festivaliero e trade italiano, abbiamo creato un contenitore unico nel panorama internazionale, che apre a grandi prospettive di crescita per tutte le realtà coinvolte nell’operazione. E la cosa più bella – chiude il sindaco – quella su cui tutti concordano, è la consapevolezza che solo a Lucca si poteva creare questa alchimia. Perché Lucca è magica. Esattamente come il cinema”.