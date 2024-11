“Kalliope“ per Puccini. E lancia il tris di eventi

L’Associazione Kalliope, Accademia della Voce Artistica, APS, ha chiuso il Festival ConcertiAmo Lucca 2024 con il grande successo dell’evento Omaggio a Puccini e al Belcanto con l’apprezzata performance del soprano Paola Massoni, del basso Graziano Polidori e del pianista Stefano Adabbo, appuntamento che ha degnamente chiuso una stagione davvero positiva. "Spostarsi dalla Casermetta Santa Croce sulle Mura Urbane al Cred in via Sant’Andrea è stato un cambiamento che ci ha preoccupato, ameno inizialmente. Per fortuna il pubblico ha seguito il nostro Festival anche in questa nuova sede proprio nel cuore del centro storico, regalandoci soddisfazione ed entusiasmo nel proseguire con altre e altrettanto stimolanti edizioni future" sono le parole di Paola Massoni, direttore artistico del Festival. E prosegue annunciando tre nuovi eventi serali, alle ore 21, nel segno di Puccini: il 28 novembre al Teatro Artè di Capannori una serata letteraria e musicale con vari ospiti, dedicata al Maestro, con la presentazione del volume “Giacomo Puccini - Nato per il Teatro“ e l’esecuzione di alcune arie pucciniane.

E poi il 7 dicembre, nell’Auditorium San Romano a Lucca con lo spettacolo lirico teatrale “Addio, mio dolce amor! L’ultimo folle viaggio di Elvira e Giacomo Puccini“ su testo di Paola Massoni, che verrà replicato il 13 dicembre ad Artè con valenti interpreti: Paola Massoni, nei panni di Elvira Bonturi, Paolo Giommarelli in quelli di Puccini, Silvana Froli, soprano, Giovanni Cervelli, tenore, Nicola Farnesi, baritono, in quelli dei personaggi delle opere pucciniane. Appuntamenti assolutamente da non perdere e per la cui realizzazione l’Associazione Kalliope ringrazia le amministrazioni comunali di Capannori e Lucca.

Kalliope, Accademia della Voce Artistica, APS, ha come scopi principali lo sviluppo dell’espressione vocale artistica e la diffusione della cultura, musicale, teatrale e letteraria, nel rispetto di un corretto equilibrio tra la cura del corpo e della mente, al fine di valorizzare la salute psicofisica dell’individuo anche in relazione all’ambiente e alla natura.