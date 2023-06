“Italian Dream“, tv in città E non si tratta di un sogno

LUCCA

Una serie tv dedicata ai palazzi e ville storiche italiane, luoghi da sogno tra passato e presente da scoprire, vivere ed amare: non è un caso che la produzione di Italian Dream Villas & Castles, in onda su Amazon Prime Video, una delle più importanti piattaforme streaming di film e serie a livello mondiale, abbia scelto Lucca come protagonista di di uno degli episodi di punta.

In particolare Palazzo Pfanner, splendida residenza del Seicento appartenuta prima ai Moriconi e ai Controni e poi all’attuale proprietà, con un giardino barocco da togliere il fiato. Non solo il palazzo incastonato nel centro storico, ma nella puntata spazio anche ad immagini della città e delle Mura, luogo privilegiato per godere di una magnifica vista sulla residenza adagiata nel cuore della Lucca medievale. La puntata sarà registrata il 13 giugno con molte sorprese musicali e non solo. La conduttrice Chiara Basile, attrice e doppiatrice di fama internazionale, vestita in abiti d’epoca, porterà gli spettatori alla scoperta di storie, segreti e curiosità del palazzo, più volte selezionato in passato anche dal cinema come set di film internazionali e di culto. Non mancheranno sorprese e la partecipazione di protagonisti lucchesi, per un episodio che racconta uno dei luoghi più affascinanti della città e che sarà visibile entro qualche mese sulla piattaforma. Un viaggio che in futuro potrebbe arricchirsi di nuove puntate, con protagoniste stavolta le ville lucchesi.

Italian Dream Villas & Castle alla prima stagione ha già riscosso un grande successo internazionale, con traduzioni in inglese, tedesco, spagnolo, francese e giapponese, e milioni di visualizzazioni in tutto il mondo. “E’ veramente un momento di grande visibilità per Lucca che ha un patrimonio storico, culturale e architettonico con pochi rivali in Italia e in Europa – sottolinea l’Assessore al Turismo Remo Santini (nella foto) –. E tra i nostri tesori ci sono le ville e i palazzi storici, autentici gioielli che tutto il mondo ci invidia e che rappresentano un attrattore turistico notevole. Siamo molto contenti che la redazione di Italian Dream e Amazon abbiano scelto Lucca. Un nuovo bel risultato dello sportello cinema e tv comunale, da pochi mesi parte integrante dell’ufficio turismo, che sta lavorando a grande ritmo per supportare produzioni audiovisive di grande rilievo e giornalisti nazionali e internazionali. E le novità non finiscono qui”.