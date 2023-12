Installato il nuovo Dae. E’ stato donato dall’associazione locale

Un nuovo defibrillatore è stato installato domenica scorso sulla via Vecchia di Chiatri, in prossimità della “marginetta“ della Madonna. Il dispositivo è stato donato alla comunità dall’associazione Amici di Chiatri aps, grazie ai fondi raccolti con diverse iniziative promosse durante l’anno per sostenere e valorizzare la vita del paese. All’inaugurazione, con la benedizione del parroco don Marek Labuc, erano presenti il sindaco Mario Pardini, i consiglieri comunali Marco Santi Guerrieri e Gabriele Olivati e l’ex sindaco Alessandro Tambellini. Partecipe anche l’associazione Campanari Lucchesi che, ha suonato le campane della chiesa.