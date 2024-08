Infortuni, irregolare 1 cantiere su 4 “Nonostante i controlli puntuali crescono violazioni e incidenti“

Chi può dimenticare. e soprattutto chi può accettare una fine come quella di Luca Giannecchini che altro non faceva che il suo lavoro quando, il 21 marzo scorso è stato inghiottito nello scavo del cantiere stradale sulla via Dorini a San’Alessio. E’ lui, la sua famiglia, uno di quei numeri che fanno la maledetta statistica degli infortuni sul lavoro appena diffusa dall’Usl Toscana Nord Ovest.

Quattro gli incidenti mortali sul lavoro nel primo semestre dell’anno. Tanti, troppi. E ben tre sono nella nostra provincia. Oltre a quello che ha visto vittima Luca Giannecchini, c’è quello di Nicola Corti, il 15 maggio, morto incastrato in un macchinario alla Kme a Fornaci di Barga. L’altro infortuno mortale si è consumato il 14 maggio a Crespina-Lorenzana, dove Maurizio Vannucci, 58 anni di Livorno, è morto dopo essere stato colpito da un cavallo. L’ultimo è avvenuto il primo luglio a Pietrasanta quando Federico Nappi, 32 anni, è stato travolto dal trattore che stava guidando dopo aver svolto sfalci di verde. “Purtroppo gli infortuni sul lavoro continuano a rappresentare un problema importante nonostante l’attività di vigilanza che l’ASL e i diversi Enti preposti al controllo mettono in atto per verificare lo stato delle aziende e la loro adesione alla legislazione regionale e nazionale sulla prevenzione degli infortuni – così i vertici Asl –. L’attività di vigilanza e controllo del Dipartimento di Prevenzione della ASL Toscana nord ovest continua a registrare numeri elevati sia per quanto riguarda le violazioni, sia sul fronte degli infortuni. Infatti, solo nel primo semestre 2024, nel territorio della ASL Toscana nord ovest, sono stati controllati 885 cantieri (353 con rischio caduta dall’alto), ben il 22% di questi (190) sono risultati non a norma.

Le aziende visitate sono state 2.975, (160 in agricoltura, 1429 in edilizia e 1339 in altri comparti. Sempre nel primo semestre 2024 sono stati emessi 620 verbali (307 in edilizia; 15 in agricoltura e 298 in altri comparti produttivi) per un totale di oltre 870 mila euro di sanzioni pecuniarie, le violazioni sono state 818, le sospensioni 8 (7 in edilizia), 11 i sequestri e 29 i verbali con sanzioni amministrative. Per quanto riguarda gli infortuni totali nei primi 6 mesi dell’anno sono stati 7.057 (5497 sul lavoro di cui 490 con una prognosi maggiore di 30 giorni). E quattro sono stati mortali.

Laura Sartini