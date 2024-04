Incrocio, rimossa la Madonnina. Tornerà dopo i lavori di ripulitura

Le gru, ieri mattina, hanno sollevato la statua della Madonnina, nell’omonima località della frazione di Lunata, oggetto di un importante intervento viario per la costruzione di un sistema rotatorio che manderà in pensione, definitivamente, l’impianto semaforico. La statua è stata rimossa dalla ditta incaricata e sarà soggetta a ripulitura per poi essere alloggiata, nuovamente, nella posizione originaria. A darne notizia, è il primo cittadino Luca Menesini che su Facebook scrive: "Oggi (ieri per chi legge, ndr) la statua della Madonnina lascia l’incrocio per tornare una volta ultimate le due rotatorie: vi ritornerà a fine estate; da stamani comincia l’operazione di realizzazione della rotonda; il semaforo ha i giorni contati e direi che iniziamo il conto alla rovescia. Capannori c’è".

L’intervento delle rotatorie va a concludere, per l’intero tratto della via Pesciatina – ma anche per quello della via Lucchese che insiste sul territorio pesciatino e pistoiese, l’ultima semplificazione del traffico e della sua relativa messa in sicurezza. "Dopo quella di via del Casalino e l’altra, assai importante di Zone - dichiara Menesini - con quella della Madonnina andiamo a mettere in atto un altro dei nostri punti programmatici; la strada non avrà più semafori e la sicurezza ne beneficierà". La Madonnina è storicamente un punto di riferimento per la piana di Lucca. Trafficato crocevia che si interseca su via della Madonnina, appunto e via dell’Ave Maria, costituisce, inoltre, un motivo di affettività – soprattutto per gli abitanti di Lunata – a quel simbolo che oltre ad assumere un significato religioso importante, ha concorso, nei decenni, a tratteggiare una simbologia dettata dal riferimento fisico. Il fatto che la statua ritorni al suo posto, peraltro dopo un’accurata ripulitura, non può che essere accolta da molti come il mantenimento di un simbolo, talvolta di un’identità paesana. I lavori delle due rotatorie dovrebbero concludersi entro la fine di giugno.

Maurizio Guccione