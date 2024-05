Incisioni rupestri delle Alpi Apuane. La conferenza

Una serata dedicata all’unicità del territorio delle Alpi Apuane, quella del 23 maggio, alle 21, per i Giovedì al Museo – Gli incontri de La Giubba, a San Michele di Piazza al Serchio, quando sarà ospite Stefano Pucci per la conferenza "Le incisioni rupestri delle Alpi Apuane". È possibile assistere all’incontro sia in presenza, alla sede del Museo, in via Ducale 4 a San Michele, che online, prenotandosi al link: https://bit.ly/maggiomuseo24. Il volume "Incisioni rupestri, epifania del pennato. Mito, storia, cultura, tradizione" e il documentario "Storia e mito nelle incisioni rupestri apuane" di Stefano Pucci illustrano la storia di questi territori attraverso le oltre 500 incisioni impresse nelle rocce apuane.

Dino Magistrelli