Precipita da 6 metri, gravissimo un operaio

Barga (Lucca), 17 aprile 2025 – Infortunio sul lavoro in un cantiere nella montagna barghigiana. Un uomo di nazionalità nord africana, di 43 anni, è caduto da un’altezza di sei metri procurandosi trauma cranico, facciale ed altri traumi ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Luca di Lucca dall’ambulanza India della Misericordia del Barghigiano con infermiere a bordo.

L’incidente è avvenuto attorno alle 15.45 sulla strada comunale di Val di Vaiana, nel comune di Barga, non molto lontano dalla località La Mocchia. Siamo nel cuore della zona della montagna barghigiana. Qui è in corso da alcune settimane un cantiere per la messa in sicurezza di una serie di movimenti franosi che stanno interessando il versante, con un cospicuo intervento commissionato dal comune di Barga nell’ambito della difesa del suolo.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, era impegnato nella posa delle reti di protezione si un versante a monte della strada piuttosto scosceso quando, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Castelnuovo e dei tecnici della medicina del Lavoro dell’ASL Toscana Nord Ovest intervenuti sulposto, è caduto piombando alla fine, dopo essere scivolato per sei metri lungo il dirupo, sulla strada sottostante.

Ha perso conoscenza e nei concitati momenti che sono seguiti i colleghi hanno deciso di trasportarlo all’Ospedale di Barga con un proprio mezzo a quanto si è saputo. Qui però non c’è più il pronto soccorso, ma per fortuna era presente un’anestesista in servizio nel nosocomio che ha prestato le prime cure all’uomo che poi, è stato preso in carico dall’ambulanza India della Misericordia del Barghigiano. Con il medico sono state prestate le prime cure e nel frattempo l’uomo ha ripreso anche conoscenza.

Era stato allertato anche Pegaso, ma a causa pare di condizioni meteo avverse in zona di decollo, l’intervento è stato abortito. E’ stata la stessa ambulanza India ad effettuare il trasporto in codice rosso per politrauma al “San Luca” di Lucca. Sull’infortunio sono stati allertati gli ispettori del servizio vigilanza degli infortuni della Asl che dovranno accertare quanto accaduto all’interno del cantiere e se erano state adottate tutte le misure di sicurezza.