Incidente stradale, conducente in trappola salvato dai vigili del fuoco

Capannori (Lucca), 14 maggio 2024 – Incidente stradale fra più mezzi in via del Tiglio, in località Pieve San Paolo. Il conducente di un’auto è rimasto incastrato ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dal veicolo. Sul posto è intervenuta una squadra del comando di Lucca. L’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 sul posto con due ambulanze, poi i vigili del fuoco hanno provveduto anche alla messa in sicurezza degli altri veicoli coinvolti nello scontro. Sul posto anche polizia municipale di Capannori.