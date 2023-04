Inaugura il PetStore a marchio Conad Prodotti e servizi, lavanderia e tolettatura

Inaugura oggi il PetStore Conad di Via Dante Alighieri. Il nuovo PetStore consentirà a tutti i clienti di scegliere tra le oltre 5.000 prodotti per animali, tra cui dietetici, parafarmaci, alimenti di qualità, accessori per il passeggio, gioco e trasporto. All’interno presenti numerosi servizi, come l’incisione istantanea delle medagliette identificative, un box per la donazione di alimenti ai canili e gattili di zona, una bilancia per la pesa degli animali, una bacheca annunci e un’area ristoro per cani, il servizio tolettatura interno Bubble Pet e il servizio di lavanderia self. “Siamo lieti e orgogliosi di poter inaugurare il Pet Store Conad e di poter così offrire un ulteriore servizio, dedicato alla cura e al benessere dei nostri fedeli compagni – dichiarano Armando e Luigi Vanni, soci di Conad Nord Ovest – L’obiettivo è quello di creare uno spazio specializzato e dedicato al mondo pet, con personale qualificato pronto a rispondere alle esigenze dei clienti e dei loro affezionatissimi amici, che sono a tutti gli effetti componenti delle nostre famiglie”. Il PetStore Conad è aperto dal lunedì alla domenica orario 9-20 (info 0583 546066). Oggi sconti speciali e una borsa brandizzata in omaggio.