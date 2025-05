In scena l’anteprima del nuovo spettacolo di Caterina Paolinelli

Domani pomeriggio alle ore 17.30, al Teatro Comunale “La Venere” di Savignano sul Panaro, uno dei più attenti alle proposte nazionali di qualità, andrà in scena l’anteprima nazionale del nuovo spettacolo prodotto da Teatro Evento, “L’ennesimo... Piccolo Principe“, liberamente ispirato al racconto di Antoine de Saint-Exupéry, con drammaturgia e regia di Camilla Ribechi e interpretato dall’attrice lucchese Caterina Paolinelli (nella foto) e da Camilla Ribechi, con musiche originali di Progetto Pane. L’ingresso sarà libero.

"Ognuno di noi possiede il suo mondo personale, il suo pianeta, ma è così difficile – si legge nelle note di regia – prendersene cura, difenderlo e, soprattutto, imparare ad amarlo. Il meraviglioso racconto di Saint-Exupery incanta ancora per la sua semplicità". “Il piccolo principe“ fu pubblicato per la prima volta nel 1943 negli Stati Uniti e solo due anni dopo in Francia. Con oltre 200 milioni di copie vendute, è uno dei libri più letti della storia e ha ispirato generazioni di ragazzi ma non solo. Numerose le opere librarie, fumettistiche, cinematografiche e di animazione, musicali, pittoriche e teatrali che hanno preso spunto dal lavoro di Saint-Exupery.

Caterina Paolinelli, dopo la sue ultime esperienze in “Morte di un commesso viaggiatore“ con Michele Placido e nello spettacolo “Iris e le altre”, torna dunque domani sul palcoscenico con un nuovo lavoro, che sarà replicato in tutta Italia nella prossima stagione.

L’attrice lucchese, che in carriera ha scritto e interpretato diversi monologhi ed è la voce e l’animatrice ufficiale della celebre Pimpa in teatro e in diverse manifestazioni tra cui Lucca Comics & Games, si tuffa in una nuova sfida sicuramente stimolante insieme a Camilla Ribechi. Un altro passo importante per proseguire in un percorso di costante crescita artistica.

p. cer.