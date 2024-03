Il triduo pasquale nell’arcidiocesi. Celebrazioni presiedute da Giulietti

Con la sera di ieri, Giovedì Santo, è iniziato il Triduo pasquale. L’arcivescovo Paolo Giulietti ha presieduto la messa nella Cena del Signore nella cattedrale di San Martino. Oggi, Venerdì Santo, sempre in cattedrale, si terrà la solenne azione liturgica della passione e morte del Signore alle 18.30. Inoltre, con inizio alle 20.30 si terrà la Via Crucis dalla cattedrale fino alla basilica di San Frediano. Entrambe le celebrazioni saranno presiedute da mons. Giulietti. Il Triduo pasquale culminerà poi in due momenti: la Veglia nella notte del Sabato Santo e la Domenica di Pasqua. Domani sera del Sabato Santo l’arcivescovo celebrerà alle 21.30 la solenne Veglia nella cattedrale di Lucca durante la quale saranno battezzati 6 adulti. Il battesimo, dopo breve processione dei fedeli avverrà nella chiesa di San Giovanni, all’antico fonte battesimale della città. Poi ci sarà il rientro in cattedrale per la conclusione della celebrazione. La Domenica di Pasqua mons. Giulietti celebrerà la messa delle ore 11 nella chiesa del Sacro Cuore a Lido di Camaiore, poi nel pomeriggio la messa alle ore 18 nel duomo di Castelnuovo di Garfagnana. Alle 22.30 su Noi Tv la veglia pasquale dalla chiesa di Capannori