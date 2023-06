Il professor Tiziano Treu oggi inaugura la ‘Summer school‘

Sarà il professore Tiziano Treu, professore emerito di diritto del lavoro all’Università Cattolica di Milano, già Ministro del lavoro e della previdenza sociale e già presidente del Cnel, a inaugurare l’edizione 2023 della Summer School in diritto del lavoro, organizzata dalla Fondazione Giuseppe Pera di Lucca. A lui, infatti, il compito di tenere la lectio magistralis di apertura, in programma oggi, lunedì 12 giugno, alle 17, nel Complesso di San Micheletto.

Un momento di conoscenza aperto a tutti che anticipa e approfondisce il tema di quest’anno della Scuola, interamente dedicato al diritto sociale europeo, in programma dal 29 giugno al 1 luglio nella Casa diocesana di Arliano: pochi i posti ancora disponibili ai quali è possibile iscriversi entro il 15 giugno 2023.

Dal diritto dell’Unione Europea alle nuove frontiere sulle discriminazioni, dai contratti atipici alla prova delle Corti fino a un approfondimento sulle ultime tendenze della legislazione europea: questi gli elementi che vanno a comporre l’edizione 2023 della scuola, ricalcando uno schema ormai collaudato negli anni, garanzia di successo a giudicare dal numero crescente degli iscritti. In particolare la Fondazione Giuseppe Pera prevede, per ciascun modulo, la presenza di un docente universitario, di un avvocato e di un magistrato, che possono così fornire un contributo di riflessione a partire dalla loro specifica esperienza. Per ogni modulo, inoltre, è prevista un’esercitazione pratica con l’obiettivo di avvicinare gli operatori alla materia e al suo complesso apparato strumentale.

Sul sito www.fondazionegiuseppepera.itsono-aperte-le-iscrizioni-alla-summer-school-2023 sono pubblicati il programma dettagliato e il modulo di partecipazione. Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo [email protected]