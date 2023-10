Il Pd territoriale organizza la trasferta a Roma per l’11 novembre

Per la manifestazione organizzata dal Pd sabato 11 novembre a Roma, il Pd Territoriale ha deciso di mettere a disposizione un mezzo per chi volesse partecipare. La partenza è prevista per le ore 7 al palasport di Lucca.

Chiunque può iscriversi inviando nome cognome e numero di telefono a:

[email protected], oppure chiamando il numero

3284589567.