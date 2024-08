Il microcosmo sui quadri di Bianchi

Si terrà dal 30 agosto all’8 settembre, nel piano Nobile di Villa Bottini nel centro storico, la 32° Mostra Personale dell’artista Gianfranco Bianchi, dal titolo “Il Microcosmo” (24 opere pittoriche). La mostra resterà aperta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 20 e sabato e domenica dalle 11 alle 20 a ingresso gratuito. L’artista sarà presente per tutto il periodo della mostra.

“Il Microcosmo” è uno fra i migliori cicli della sua produzione artistica che, come si intuisce dal titolo, racconta il suo grande interesse nei confronti del mondo scientifico, che si lega così al mondo dell’Arte visiva per scoprire l’affascinante Universo visto al microscopio: atomi e molecole dipinti su tela, che sembrano dei veri quadri astratti. L’inaugurazione di venerdì 30 agosto alle 18.30 sarà presentata dal noto critico d’arte, giornalista e scrittore versiliese Lodovico Gierut. In qualità di ospite, la poetessa, scrittrice e drammaturga Monica Petroni, introdotta dalla saggista, scrittrice e storica Marilena Cheli Tomei presenterà le sue ultime sillogi, recitando e proiettando alcune sue video-poesie.