Il massoterapista Francesco Corazza. Orgoglio per la comunità gallicanese

Dopo i tanti riconoscimenti professionali per il giovane fisioterapista di Gallicano Luca Farinelli, valido componente dello staff atletico-sanitario della squadra nazionale di tennis dove figura in pianta stabile dal 2013 e dove, grazie al suo ruolo, ha potuto alzare con l’intero gruppo di professionisti sportivi la prestigiosa Coppa Davis per il secondo anno consecutivo, arrivano anche quelli per un altro gallicanese, ovvero Francesco Corazza, preparatore e massofisioterapista nella disciplina di pattinaggio sul ghiaccio.

A darne notizia è il sindaco David Saisi che esprime tutta la soddisfazione per i traguardi raggiunti recentemente dal giovane compaesano.

"Francesco Corazza da sempre gallicanese doc, è nato e vissuto vissuto a Bolognana, poi la passione e l’amore per lo sport lo hanno portato a studiare alla facoltà di scienze motorie a Milano. E’ stato proprio qui che si è trasferito, ha proseguito gli studi e ha iniziato a farsi conoscere nel mondo del lavoro, contagiando tutti con la passione che da sempre lo ha contraddistinto e grazie alla quale ha ottenuto un importante sbocco professionale. Da circa un anno ha iniziato a lavorare a Bolzano come preparatore e massofisioterapista nella disciplina di pattinaggio sul ghiaccio. Nei giorni scorsi è volato a Boston con i suoi atleti per partecipare ai mondiali 2025 di pattinaggio di figura ottenendo la qualificazione per le prossime olimpiadi invernali a Milano. Ancora un gallicanese che è riuscito, attraverso impegno, sacrifici e sopratutto cuore, a raggiungere un grande risultato. A te Francesco che sei un grande orgoglio per tutta la nostra comunità - conclude il sindaco David Saisi - va il nostro in bocca al lupo per il tuo lavoro".

Fio. Co.