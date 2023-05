Il lago dei cigni Lo spettacolo show al Giglio

Stasera alle 21, una grande produzione firmata Conservatorio “Boccherini” e compagnia del Balletto di Roma, in occasione dell’edizione 2023 di Dance Meeting. Al Teatro del Giglio – già tutto esaurito da giorni, ormai - andrà in scena “Il lago dei cigni, ovvero il canto”, versione contemporanea di un classico d’eccezione e uno tra i più apprezzati spettacoli della compagnia romana. Sulla splendida musica di Čajkovskij, interpretata dall’Orchestra del Conservatorio “Boccherini” diretta dal Maestro GianPaolo Mazzoli, Fabrizio Monteverde, uno dei più rappresentativi e stimati coreografi contemporanei italiani, reinventa il più famoso dei balletti di repertorio.

Attraverso la sovrapposizione con la pièce di Anton Čechov “Il canto del Cigno”, quella che era una storia senza lieto fine in cui i due amanti, Siegfrid e Odette, pagano con la vita la passione che li lega, diventa la parabola di danzatori stanchi di un’immaginaria compagnia decaduta che si aggrappano al ricordo sofferto di un’arte che travolge la vita. Condannata a una perenne metamorfosi, OdetteOdile è buona e crudele, amante fedele e rivale beffarda. La incarnano in scena Roberta De Simone nel ruolo del Cigno Bianco e Carola Puddu in quello del Cigno Nero, che insieme mettono in scena la metafora di un’arte che non conosce traguardo, un viaggio tormentato d’amore, una storia di tradimento, prigionia e liberazione. È possibile verificare l’eventuale disponibilità di posti sul portale TicketOne.

Dance Meeting si aprirà oggi pomeriggio alle 17 con un flash mob ispirato a Giacomo Puccini in Piazza San Michele. Domenica alle 21 al Teatro del Giglio è in programma una serata di Gala con danzatori provenienti dalle grandi scuole europee e i vincitori dei vari concorsi. La serata si aprirà con un defilée di 36 bambine delle scuole di danza lucchesi che renderanno omaggio ad Alessandra Ferri, collegata in video dal Royal Opera House di Londra. Giovedì 18 maggio, nel sotterraneo del baluardo San Regolo, alle 18 ci sarà invece uno spettacolo (su invito) di musica e danza con musiche che spaziano da Boccherini a Piazzolla.