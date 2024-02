Il Forum replica all’assessore

A nome del Forum per la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini il comitato “Altrestrade - Lucca“ invia una nota di replica all’assessore Buchignani in merito al progetto degli Assi Viari. "Dal tenore delle dichiarazioni dell’assessore risulta candidamente che le chiavi della Piana sono state consegnate ad Anas e che il Comune si limita, timidamente, a suggerire qualche modifica qua e là - si legge nella nota - . Trincerarsi dietro il fatto che “l’opera non è nostra” è troppo facile ed equivale ad ammettere che del territorio amministrato interessa il giusto, per non dire niente. Almeno non quanto interessa asfaltare la Piana e l’ultima parte di verde rimasta tra i due comuni di Lucca e Capannori. Peraltro non si può non riconoscere che il progetto in questione è vecchio e ormai sorpassato, a partire dalla sua logica fino alla sua progettazione".