Il digitale senza segreti. Al via un corso gratuito

Non è mai troppo tardi per imparare, soprattutto quando si presenta l’opportunità di corso nell’uso degli strumenti digitali. Il Comune di Porcari, in collaborazione con la Regione Toscana e con Soecoforma, promuove un corso gratuito di alfabetizzazione digitale, pensato per aiutare i cittadini a orientarsi nel mondo online e a utilizzare con facilità smartphone e servizi informatici. Appuntamento tutti i martedì (dal 25 marzo) in orario 10/12, nello spazio del Punto digitale facile della biblioteca comunale di Porcari, in via Roma 121. L’iniziativa è rivolta a chiunque voglia migliorare le proprie competenze digitali, indipendentemente dall’età o dal livello di esperienza – che potrà essere anche zero. "Un’occasione importante e necessaria – dice l’assessore alle politiche sociali, Michele Adorni – per chiunque voglia migliorare la propria autonomia digitale e, un clic alla volta, riuscire ad accedere a servizi e a rimanere in contatto più facilmente con le persone lontane. Non è mai troppo tardi per imparare e ci auguriamo che vogliano cogliere questa opportunità soprattutto le persone di quella generazione che è cresciuta, si è formata ed è entrata nel mondo del lavoro senza l’uso di un computer". L’iniziativa è finanziata dall’Unione europea attraverso il programma NextGenerationEu e promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale. L’iscrizione al corso è gratuita. Per partecipare, contattare la biblioteca comunale di Porcari al numero 0583.211891 negli orari di apertura, dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e, il martedì e il giovedì, anche dalle 15 alle 19.