I risultati dei bandi nel sociale

“Condividendo valore” è la seconda ricerca prodotta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dalla Fondazione per la Coesione Sociale sui risultati dell’azione di monitoraggio dei progetti finanziati dai bandi in ambito sociale emanati nel 2023. Una pubblicazione che focalizza l’andamento e le potenzialità dei progetti di un campione di 60 delle 221 organizzazioni del terzo settore della provincia sostenute dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca con 2.6 milioni di euro attraverso i bandi “Welfare” e “Sport e socializzazione”.

La ricerca è stata realizzata tramite un programma di interviste e incontri di approfondimento e scambio svolti da rappresentanti sia dei consigli di amministrazione sia delle strutture tecniche delle due fondazioni. Attraverso questi dialoghi è stato possibile compiere una lettura qualitativa del sostegno al territorio, introducendo elementi di crescita e miglioramento a vantaggio dei soggetti beneficiari. La ricerca è in fase di presentazione e diffusione anche negli incontri del progetto formativo “I ferri del mestiere” destinato alle organizzazioni della piana di Lucca, Valle del Serchio e Versilia dalle due Fondazioni in collaborazione con il Cesvot. E’ dedicato ai temi della progettazione, della raccolta fondi e della comunicazione e si rivolge agli enti del terzo settore, gli enti religiosi e tutti gli altri soggetti del territorio interessati a presentare proposte sui bandi welfare e sport e socializzazione. La pubblicazione è anche scaricabile dal sito della Fondazione per la Coesione Sociale.