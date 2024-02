I “baby-geometri“ della media Carducci

Sono usciti dalle aule, gli studenti della scuola media Carducci e armati di rotella metrica, blocchi per gli appunti e moderni strumenti tecnologici come un drone hanno misurato il Giardino degli Osservanti. Anche alla Carducci, come nelle settimane passate alla Custer de Nobili, gli alunni hanno fatto i geometri per un giorno, accompagnati dai professori, e dagli studenti del Cat Nottolini. Prosegue nelle scuole del territorio il nuovo progetto "GameCat 2.0" ideato dal Collegio dei geometri della Provincia di Lucca che – grazie al software "Minecraft_Edu" – aiuta a rendere maggiormente comprensibile a ragazzi e bambini il lavoro del geometra. In collaborazione con Ufficio scolastico territoriale e Comune, il progetto coinvolge gli istituti comprensivi Lucca 1 e Lucca 7, con il supporto dei membri della Commissione scuola e orientamento e della Commissione giovani del Collegio dei geometri con le dirigente Dora Pulina e Alessia Bechelli, che hanno voluto ringraziare tutti i professori coinvolti nel progetto per il grande impegno.