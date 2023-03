“Giovani, baluardo per ambiente e demografia“ All’assemblea zonale Mab c’eravamo anche noi

Il 15 febbraio scorso al Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana si è tenuta l’assemblea zonale Mab Unesco, la prima in presenza dopo il periodo Covid. È stato un momento costruttivo anche per la nostra classe, in quanto invitata in rappresentanza del nostro Istituto.

Autorità istituzionali ed esperti tecnici hanno illustrato progetti e strategie in atto in tema di salvaguardia e conservazione della biodiversità dell’ambiente e dei nostri territori. Hanno dato inizio all’evento gli interventi di diverse autorità, per poi proseguire con contributi di rappresentanti di varie realtà.

Tra questi ultimi ci hanno fatto riflettere le parole dell’arcivescovo di Lucca, monsignor Paolo Giulietti e del rettore dell’Università di Pisa, Riccardo Zucchi, riguardo all’importanza del coinvolgimento delle giovani generazioni, della promozione del territorio per poter combattere lo spopolamento, e della salvaguardia dell’ambiente. A metà mattinata è stata offerta un’apprezzata colazione a base di prodotti a km 0, a cura del Consorzio Garfagnana Produce.

Infine una bella foto-ricordo (quella pubblicata qui in alto) insieme al professor Riccardo Zucchi e alla vicepresidente del Parco, onorevole Raffaella Mariani, entrambi già alunni del nostro Istituto.