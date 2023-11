Giornata mondiale del diabete. L’iniziativa dei Lions a Gallicano

In occasione della giornata mondiale del diabete e nell’ambito delle campagne di sensibilizzazione rivolte ai temi della salute, il Lions Club Garfagnana, presieduto da Emilio Maggiore, al suo 59° anno di attività, dopo la sua fondazione a Castelnuovo, si è fatto promotore, come nel passato, di un’iniziativa dedicata all’esecuzione di uno screening per sollecitare l’attenzione verso la conoscenza del rischio diabete. L’iniziativa si è svolta quest’anno con successo presso il Conad SuperStore di Gallicano, al cui interno è stata allestita un’ apposita postazione presso la quale i medici Lions hanno proceduto alla misurazione della glicemia nei confronti dei cittadini che hanno accettato di sottoporsi al test. Visto il ruolo fondamentale che la prevenzione individuale svolge anche nei confronti del diabete, l’esame è stato eseguito gratuitamente ed è stato distribuito materiale informativo sulla patologia.