Gioca e vinci 30 biglietti per Verdemura

L’Informagiovani, in collaborazione con Lucca Crea, mette in palio per giovani under 30 tre biglietti gratuiti per Verdemura, da utilizzare a scelta, nei giorni di venerdì 5 aprile oppure sabato 6 aprile. “Dopo Vinci il teatro con l’Informagiovani – dice l’assessore all’Urp Moreno Bruni – che nel mese di febbraio ha portato sei ragazzi e ragazze ad assistere a opere teatrali gratuitamente, adesso, con questa nuova iniziativa che abbiamo realizzato in collaborazione con Lucca Crea, potranno accedere gratuitamente alla mostra mercato Verdemura. L’intento dell’amministrazione rimane lo stesso, quello cioè di promuovere la frequentazione dei luoghi della cultura cittadina da parte dei più giovani”.

Ogni omaggio sarà legato ad un quiz legato al mondo green, che verrà pubblicato mercoledì 3 aprile, nel pomeriggio, sul profilo Instagram dell’Informagiovani (@luccagiovane). Le prime tre persone che risponderanno correttamente alla domanda via WhatsApp al 3333735977 vinceranno l’ingresso. In caso di identico tempo di risposta, verrà data la priorità alla concorrente o al concorrente più giovane e per garantire la rotazione nell’assegnazione dei biglietti omaggio, i vincitori di ciascun contest non potranno partecipare ai successivi. I biglietti si potranno ritirare alla Casermetta San Regolo nel giorno prescelto. VerdeMura è inserita anche quest’anno nella Lucca Crea “Spring” gli eventi che accolgono la primavera, realizzati da Lucca Crea (società che organizza il festival Lucca Comics & Games) insieme al Comune di Lucca ed è pronta a scaldare i motori, anche alla luce del grande successo dell’altra manifestazione, Lucca Collezionando.