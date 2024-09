Futuro e consapevolezza: "Affrontare le sfide della società". Il dibattito promosso da ‘La Giubba‘

Oggi, dalle 9 per tutta la giornata, aperto a tutti, presso la Sala Verde della Scuola dell’Infanzia di Piazza al Serchio avrà luogo il convegno "Un mondo diverso dove la conoscenza scientifica e umanistica è consapevolezza civile", organizzato dall’Associazione La Giubba Aps con il contributo del Ministero della Cultura. Il convegno è fruibile anche online, collegandosi al link: https://bit.ly/meetmuseo e rilascia un attestato di partecipazione su richiesta al link: https://bit.ly/attestati-formazione.

"Il convegno di carattere storico-antropologico - spiega il presidente dell’Associazione La Giubba Umberto Bertolini – attraverso il contributo scientifico di diversi esperti, si propone di esplorare tematiche di rilevanza nazionale e internazionale, configurandosi come punto di convergenza interdisciplinare per approfondire e comprendere le sfide e le opportunità che caratterizzano l’attuale contesto sociale, economico e politico. Il mondo in cui viviamo è un sistema complesso e globalizzato, con forti resistenze al dialogo con la cittadinanza, come dimostra il carente investimento nei centri di conoscenza in grado di elaborare analisi e prospettare soluzioni. E’ necessario, invece, coinvolgere le persone, prendersene cura, ascoltarle, coltivare una cittadinanza attiva attraverso l’articolazione territoriale per intercettare le esigenze delle persone che vivono nelle periferie, nelle città, nelle campagne". Il tema è di grande attualità soprattutto dopo l’uscita delle linee guida del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, rese pubbliche proprio in questi giorni, sul tema dell’educazione civica, argomento che i docenti si trovano a dover affrontare in questo anno, rendendo più che mai stringente la riflessione proposta dal convegno.

Dopo i saluti del sindaco di Piazza al Serchio, Andrea Carrari e della Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Piazza al Serchio, Giovanna Angela Puccetti, interverranno Umberto Bertolini, Sonia Giusti, Fabio Dei, Alberto Borghini, Enrichetta Dallari, Floriana Ciccodicola. Nel pomeriggio seguiranno gli interventi di Sonia Giusti, Floriana Ciccodicola, Pier Paolo Viazzo, Francesco Mesiti, Giuseppe Puzzo, Valentina Fabiani.

Dino Magistrelli