“Ciao Leader”: l’ultimo saluto a Nicola Corti, morto sul lavoro alla Kme

Lucca, 25 maggio 2024 – Grande dolore e commozione a Barga per l’addio a Nicola Corti l’operaio di 50 anni morto lo scorso 15 maggio alla Kme, dove lavorava dal ‘92, stritolato tra i rulli del reparto laminazione. Stamattina si sono tenuti i funerali, e in centinaia si sono radunati fuori dalla chiesa del Sacro Cuore per dire addio all’uomo, molto conosciuto in paese come tutta la sua famiglia.

Amici, parenti, colleghi e rappresentanti sindacali, così tanti che le esequie sono state celebrate all’esterno della chiesa, in modo da poter salutare in maniera adeguata Nicola. Uno striscione lungo la strada che conduce alla chiesa del Sacro Cuore riportava la scritta «Ciao Leader». Scritto dagli amici che con lui negli anni ’80 avevano condiviso la passione per la musica sfociata in due gruppi musicali barghigiani dell’epoca e che così lo chiamavano.

Dalla fabbrica di Fornaci di Barga sono arrivati tanti colleghi, c’era il presidente del gruppo KME Vincenzo Manes, la vicepresidente Diva Moriani, il Direttore Generale Operativo per Sud Europa e Centri Servizi, Michele Manfredi, il direttore della stabilimento Manuele Fanucci. Nutrita anche la presenza dei sindacalisti di UILM, FIOM e FIM, con anche il coordinatore nazionale per il Gruppo KME per UILM, Giacomo Saisi, in omaggio alla lunga militanza di Nicola nel sindacato.

C’era la sindaca del comune di Barga, Caterina Campani, ma soprattutto c’erano i tanti amici barghigiani di Nicola che si sono ritrovati insieme, affranti dal grande dolore per la sua perdita. Si sono stretti tutti attorno alla moglie Rachele, alla bimba Giorgia, alla mamma Antonia che non hanno voluto mancare l’ultimo saluto con il loro Nicola e che hanno abbracciato tutti con un sorriso.