Forza Italia sceglie Marchetti. E’ vice coordinatore regionale

Maurizio Marchetti, più volte sindaco di Altopascio, consigliere provinciale e regionale di Forza Italia, è il nuovo vice coordinatore regionale del partito azzurro. Il suo nuovo incarico è stato ufficializzato ieri mattina durante una conferenza stampa a cui hanno partecipato i vertici regionali di Forza Italia, a cominciare dal coordinatore regionale Marco Stella, dall’onorevole Deborah Bergamini, dai commissari provinciali e comunali, rispettivamente Carlo Bigongiari e Matteo Scannerini. Presenti anche i consiglieri comunali Alessandro Di Vito e Giovanni Ricci, oltre all’assessore Remo Santini.

Per Forza Italia, alle prese con una inevitabile traversata riorganizzativa dopo la morte di Silvio Berlusconi, è ormai tempo anche di congressi: quelli provinciali si terranno entro il 2023, quello nazionale a fine febbraio 2024. Marchetti guiderà, da vice coordinatore, anche il dipartimento regionale dei lavori pubblici e si occuperà anche delle scelte elettorali nei Comuni al voto il prossimo anno.

"E’ una scelta che mi emoziona – ha spiegato Stella che è anche consigliere regionale in carica – perché è stato il mio capogruppo in Regione e perché è un amministratore di consolidata esperienza che rappresenta i valori della nostra famiglia politica. E’ una scelta di squadra, in questo momento di riorganizzazione del partito che sta allargandosi come non aveva forse fatto in passato. Ci attendono le elezioni europee e comunali, con 184 comuni al voto: per noi Capannori sarà una battaglia simbolo". Soddisfatto Marchetti che ha ricordato di aver fatto tutta la gavetta politica e assicurato il massimo impegno proprio per la competizione elettorale del prossimo anno.

"Riverserò tutta la mia esperienza – ha ricordato – in questo nuovo incarico, sono tra coloro che militano in Forza Italia dalla sua nascita". "Auguro buon lavoro a Maurizio – ha aggiunto l’onorevole Bergamini – la forza e l’esperienza di persone come lui sono fondamentali nella fase di riorganizzazione che stiamo vivendo. Ci stiamo proiettando in una nuova fase della nostra storia che ci vede unici rappresentanti del Partito Popolare Europeo in Italia, ci hanno tante volte accusato di essere un partito di plastica e invece siamo sempre più sul territorio. Sono convinta che il lavoro fatto porterà grandi frutti e che nel 2025 la Toscana cambierà finalmente colore politico".

Fabrizio Vincenti