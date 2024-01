Fondazione Pera e patronato Inac ‘Borsa‘ per Pagliai

Fondazione Giuseppe Pera e Patronato Inac di Lucca insieme per il premio di laurea in memoria di Sergio Pagliai. E’ stata dedicata al giovane direttore del patronato Inac di Lucca, prematuramente scomparso, la borsa di studio di 5000 euro per i laureati che hanno discusso una tesi in materia di previdenza e assistenza sociale. “Pagliai – spiegano dalla Fondazione – ha speso molti anni della sua vita ad approfondire la normativa per garantire i diritti sociali alle persone più fragili. Un impegno personale e professionale che non vogliamo vada perduto ma, piuttosto, desideriamo che trovi nei giovani nuovo vigore“.