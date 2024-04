Firme contro il parcheggio interrato “Da oggi un mese di mobilitazione“

Un mese di mobilitazione, per dire no al progetto del parcheggio interrato fuori Porta Santa Maria, per la cui realizzazione l’Amministrazione comunale vuole spendere almeno 40 milioni di euro. Il Forum cittadino che si è costituito per superare il progetto, e a cui hanno già aderito numerosi cittadini, forze politiche, associazioni e comitati, organizza infatti per quattro fine settimana tavoli in città, per raccogliere le firme a sostegno della petizione popolare lanciata.

Si parte oggi con un doppio appuntamento: dalle 9 alle 13 al mercato delle Tagliate; e dalle 15 alle 19 in via Fillungo, davanti la Chiesa di San Cristoforo. E lo stesso impegno si ripeterà per i sabato 13, 20 e 27 aprile. Possono firmare la petizione tutti i cittadini residenti nel Comune di Lucca.

“Con la raccolta di firme, intendiamo dire no al parcheggio interrato fuori Porta Santa Maria e sì ad una mobilità sostenibile - sottolinea il Forum cittadino per il superamento del progetto del parcheggio interrato -. La petizione viene realizzata ai sensi dell’articolo 3 del regolamento sui diritti di partecipazione dei cittadini e dell’articolo 10 dello statuto del Comune, e la referente è Linda Pierini, giovane attivista lucchese. Il nostro Forum intende costruire una rete tra tutti i soggetti, naturalmente anche eterogenei, che credono sia importante sollevare per tempo, e prima che sia troppo tardi, una mobilitazione ampia e partecipata, capace di stoppare un’opera faraonica, dal grosso rischio di interessi speculativi, e insostenibile, in particolare, per gli aspetti connessi alla falda acquifera e al patrimonio storico e archeologico presenti nell’area prevista“.

“Siamo convinti che prevedere un parcheggio interrato a ridosso delle Mura non risolva il problema del traffico – continua il Forum – , ma anzi possa contribuire a peggiorare ulteriormente la qualità dell’aria. Inoltre, un cantiere del genere, che durerà inevitabilmente anni, separerà di fatto Borgo Giannotti dalla Città, con evidenti gravi ripercussioni economiche e sociali. Il Forum è aperto alla partecipazione di tutte e tutti quelli che condividono con noi tale scopo: lanciamo quindi l’appello ad ogni soggetto, per realizzare un percorso condiviso”. Per adesioni e informazioni, la mail è [email protected].