Festa della Madonna della Guardia a Garfagnana: Torna la grande festa

Domenica 27 agosto, ultima del mese, presso il santuario del monte Argegna in Alta Garfagnana si svolge uno degli appuntamenti religiosi più noti e partecipati della Garfagnana, la festa della Madonna della Guardia (FOTO), a poco più di mille metri di altezza, a confine tra i territori comunali di Minucciano e Sillano Giuncugnano, ma anche tra la Garfagnana e la Lunigiana. Diverse migliaia di persone, infatti, in questa domenica, salgono al Santuario della Nostra Signora della Guardia, poco sopra il Passo di Carpinelli, per la festa della patrona delle valli della Garfagnana e della Lunigiana. Come ogni anno, l’ampio prato che circonda il Santuario viene occupato da fedeli, turisti, villeggianti, bancarelle. Quest’anno la festa è particolarmente solenne per l’inaugurazione del restauro del gruppo scultoreo presente in chiesa, composto dalla Madonna con Bambino, insieme al contadino ligure Benedetto Pareto, a cui il 29 agosto 1490, apparve la Madonna. Il culto della Madonna della Guardia, da Genova poi si diffuse in Alta Garfagnana.

Il programma della giornata prevede, alle 8 le confessioni in chiesa; alle 9 celebrazione della Messa all’aperto davanti al Santuario; alle 10,30 recita del Rosario. Alle 11 solenne Messa all’aperto presieduta dall’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti con la presenza del vicario generale Michelangelo Giannotti e di diversi sacerdoti. Sarà presente per l’occasione il coro parrocchiale di Borsigliana diretto da Virgilio Brega. Alle 16, vespri; alle 17,30 la conclusione della giornata mariana con la celebrazione della Messa all’interno del santuario

Dino Magistrelli