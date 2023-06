Feltrinelli arriva in città, presto nuova apertura

Nuova apertura eccellente in città all’orizzonte. Si tratta di Feltrinelli, che avrebbe scelto Lucca per aprire un nuovo punto vendita. Dopo anni di attenzione verso la città delle mura, sembra arrivato il momento giusto per veder aprire una nuova libreria, proprio nel centro di Lucca. Il luogo indicato sembra essere presso i locali di via Beccheria dove, fino a qualche mese fa, si trovava la clinica odontoiatrica Dentix poi miseramente fallita, sorgerà la prima libreria Feltrinelli di Lucca. A darne notizia è Aldo Grandi sulle colonne de La Gazzetta di Lucca, fonte autorevole e molto vicina proprio alla famiglia Feltrinelli, partecipe nella realizzazione dei libri di Carlo Feltrinelli (in foto) “Senior Service“ e “Gli ultimi giorni di Giangiacomo Feltrinelli“.

Attualmente la catena di librerie conta 120 punti vendita distribuiti in 58 città diverse, per quello che è un vero e prorio impero culturale. Dopo l’esperienza di Pisa, la casa editrice aveva già da tempo messo gli occhi su Lucca, alla ricerca di un luogo di prestigio che potesse diventare la casa di una nuova libreria, e la ricerca sembra essere terminata.

Ulteriori sviluppi si avranno nel corso delle prossime settimane, con il centro di Lucca che potrebbe presto vedere un nuova insegna rossa all’interno della sua area più caratteristica e viva. per quella che a tutti gli effetti può essere considerata una delle location più prestigiose di tutta la città.