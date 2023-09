FdI spinge per gli Assi Viari ”Dopo il consiglio di Stato avanti tutta sulla nuova viabilità”

"La notizia che il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell’amministrazione Pardini sull’asse suburbano, ci lascia profondamente soddisfatti".

Lo dichiara in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi che si compiace per la determinazione mostrata dalla giunta di centrodestra nell’andare avanti con le proprie convinzioni, anche rispetto agli impegni assunti in sede di insediamento.

Ora sarà possibile procedere con i lavori di realizzazione della nuova infrastruttura tra la rotatoria di via dell’Acquacalda e la rotatoria di viale Castracani, per un valore di oltre 7 milioni di euro, permettendo il completamento della strada di collegamento dalla via del Brennero al futuro casello autostradale di Mugnano, che avrà la finalità di ridurre il carico di traffico sulla circonvallazione, collegando di fatto la Garfagnana all’autostrada.

"Una giunta – va avanti Fantozzi – e qui segnalo la competenza del nostro assessore ai Lavori Pubblici Nicola Buchignani, che merita un plauso non solo perché… chi la dura la vince, ma anche per la sinergia che ha saputo creare sul tema infrastrutture col governo di Giorgia Meloni".

Secondo l’esponente di Fratelli d’Italia, la decisione offre importanti occasioni a tutta la Provincia sotto il profilo dello sviluppo, dell’occupazione, della lotta all’inquinamento.

"La decisione – aggiunge Fantozzi – riguarda una battaglia che come Fratelli d’Italia, con un ruolo di primo piano del nostro coordinatore comunale Marco Martinelli, abbiamo portato avanti negli anni, consapevoli che si tratta di un’opera fondamentale, insieme agli Assi viari, per snellire il traffico di Lucca. L’asse suburbano è un’opera essenziale per il territorio, anche nell’ottica di un collegamento con il nuovo Ponte sul Serchio. Intervenire sulla dotazione infrastrutturale del nostro territorio è fondamentale per sostenere nel breve termine la crescita e l’occupazione e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Poter disporre di collegamenti moderni è essenziale per la competitività del territorio".

Non dimenticando che Lucca non ha vie di collegamento, stradali e ferroviarie, adeguate per connetterla con Firenze che rappresenta lo snodo con l’alta velocità.

"Infrastrutture come gli Assi viari, il doppio binario della ferrovia Lucca-Firenze, il Ponte sul Serchio, l’Asse suburbano – conclude il consigliere regionale – sono i pilastri su cui si può realisticamente incentrare il futuro del territorio lucchese. Andando avanti col cambio di passo intrapreso, colmeremo il gap causato dai ritardi e dalle miopie della sinistra".

F.V.