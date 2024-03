Si finge sordomuto per spillare soldi, denunciato

Bagni di Lucca, 20 marzo 2024 – Quante volte siamo stati avvicinati, dopo aver fatto la spesa, da qualche membro di una associazione di beneficenza che chiedeva una piccola donazione o una firma di sostegno. E la stessa cosa è capitata a Bagni di Lucca nei giorni scorsi, ma il presunto “volontario“ era tutto fuorché malato. I carabinieri della stazione di Bagni di Lucca hanno denunciato un cittadino romeno di anni 28 che lunedì, presso un supermercato del piccolo centro della Media Valle, fingendosi sordomuto, si spacciava quale appartenente ad un’associazione no profit e con tale credenziali chiedeva agli avventori delle donazioni per aiutare lo sviluppo della ricerca e assistenza per gli affetti da tale disabilità.

Somme che poi annotava su un taccuino con carta fraudolentemente intestata. Invece l’uomo ci sentiva benissimo e non aveva alcun disturbo della parola, così come ipotizzato dai militari, che lo hanno denunciato per esercizio dell’accattonaggio molesto, che si realizza quando si simulano infermità per trarre in inganno il prossimo e farsi consegnare denaro o elemosine. Al vaglio anche l’ipotesi di truffa per la quale è necessaria la querela, ma che prevede anche la procedibilità d’ufficio quando ad essere raggirata è una persona ritenuta più vulnerabile per varie condizioni personali, tra le quali l’età avanzata.

Infatti, come successo anche in uno dei casi accertati a Bagni di Lucca, una delle persone che impietosite dall’uomo stavano per dargli del denaro, era proprio una pensionata. L’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica di Lucca.