Evade dal permesso premio, agente fuori dal servizio lo fa arrestare

Firenze, 6 maggio 2024 - La polizia penitenziaria di Lucca ha catturato un detenuto di nazionalità moldava che non è rientrato dopo aver fruito di un permesso premio di cinque giorni. Lo rende noto il segretario regionale per la Toscana del sindacato Sappe, Francesco Oliviero. "Doveva rientrare nella struttura venerdì alle ore 21, come previsto dall'ordinanza del magistrato di sorveglianza, ma non l'ha fatto ed è scattato l'allarme da parte del direttore - ricostruisce il Sappe - Sabato l'uomo è stato visto nel centro della città in compagnia di un ex detenuto da un agente libero dal servizio il quale ha immediatamente contattato il reparto di Lucca e l'ispettore di sorveglianza generale. Sul posto è stata inviata una pattuglia con due unità mentre l'agente non ha mai perso di vista il fuggitivo. Così il detenuto è stato riportato nel penitenziario. Una brillante operazione. Esprimo vivo apprezzamento a nome di tutto il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria".

Donato Capece, segretario generale del Sappe, a sua volta invia "i più sinceri complimenti - afferma nella stessa nota - al collega che libero dal servizio ha permesso di trarre in arresto l'evaso. Questa la vera dimostrazione che noi siamo poliziotti 24 ore al giorno, come il nostro status impone di essere. Encomiabile è stato il suo agire e per questo auspico che gli venga riconosciuta una adeguata ricompensa ministeriale".

"Credo - conclude Capece - che sia davvero giunta l'ora di affidare al Corpo di Polizia Penitenziaria gli uomini e i mezzi necessari per assicurare il controllo dei soggetti detenuti ammessi a misure alternative, area penale esterna, permessi premio: parliamo, complessivamente, di più di 137mila persone coinvolte nell'esecuzione della pena in Italia".