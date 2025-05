“Estate Porcarese 2025“. Dal Giro alla Notte Bianca

CAPANNORI

Ci sarà anche Alessandro Petacchi, 27 vittorie di tappa al Giro alla serata clou del “Giugno Porcarese 2025“, il 27 giugno in piazza Orsi alle 21, quando si parlerà della corsa rosa (la multinazionale porcarese Sofidel è sponsor), ma anche di questo sport nazional popolare come aggregazione: nel 1948 il successo di Bartali al Tour probabilmente scongiurò la guerra civile dopo l’attentato a Togliatti. Oltre al campione originario di La Spezia ma che abita nella Piana, saranno presenti (come da noi anticipato) l’ex Ct Nazionale di ciclismo ed ex professionista Davide Cassani e Riccardo Magrini, anche lui ex corridore, attualmente apprezzatissimo commentatore televisivo su Eurosport. A moderare l’incontro, un giornalista del calibro di Pierluigi Pardo.

La manifestazione, insieme alle altre, è stata illustrata in conferenza stampa (nella foto) dal sindaco, Leonardo Fornaciari, dal vice Roberta Menchetti e dall’assessora alla cultura Eleonora Lamandini e da Elena Castellacci di Demia Eventi che organizza la kermesse. La novità principale è costituita dal decentramento degli eventi, alcuni si svolgeranno infatti nelle frazioni, come il concerto al centro Diurno Aznaini a Rughi, con serata dedicata alla sensibilizzazione sull’Alzjeimer e lo spettacolo "Utopia del Buongusto", in Padule, nella sede della cooperativa l’Unitaria.

Si parte il 2 giugno, dopo la celebrazione della festa della Repubblica in piazza Alpini alle 10, con il Villaggio del bambino, ormai una tradizione. Una giornata dedicata ai più piccoli, con il centro che si trasformerà in un luogo della fantasia, con giochi, laboratori, percorsi avventura e molto altro. Il 3 giugno concerto dell’orchestra giovanile della scuola "Pea". Dal 5 al 7 giugno "Street food". Sabato 7 prevista la "Color corriamo", camminata festosa tra i colori. Il 14 giugno esibizione del Coro Arcobaleno, il 22 quella della Filarmonica Catalani. Il 28 giugno cena sotto le stelle a sostengo della Croce Verde e il 5 luglio la Notte Bianca, organizzata da Porcari Attiva, i commercianti, con omaggio a Riccardo Cioni, il famoso dj scomparso nel 2021. Il sindaco Fornaciari ha commentato: "Sottolineo che tutti gli eventi sono gratuiti in piazza Orsi, accanto al Municipio, che dà l’idea di una agorà aperta a tutti. Inoltre c’è da evidenziare la sinergia con le associazioni".

Massimo Stefanini