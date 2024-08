Erbacce sui marciapiedi. Protesta dei residenti: "Urge un intervento"

Erbacce alte ovunque, eppure siamo in pieno centro storico. Non si può certo dire che la parte sud della città, quella per intenderci che finisce per affacciarsi verso Porta San Pietro, sia particolarmente seguita dagli operai comunali. La foto è eloquente: erbacce alte sui i marciapiedi e persino in prossimità delle porte di entrata delle abitazioni, segno che da tempo non viene curata la manutenzione, come nel caso di via della Polveriera, ma anche di tutte le strade a sud di corso Garibaldi. La zona pare essere stata davvero lasciata in stato di abbondono. Urge un intervento.