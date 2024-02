Ennesimo appartamento svaligiato nel tardo pomeriggio

Una strategia precisa, ormai consolidata. Altro furto a danno di un imprenditore, questa volta di Montecarlo. Dopo le abitazioni dell’ex consigliere ed assessore al Comune di Altopascio Matteo Tori e della parrucchiera Silvia Pollastrini, altro raid a casa di un commerciante, in via San Giuseppe. L’intera famiglia era temporaneamente assente. Il colpo è stato perpetrato probabilmente tra le 18 e le 22, orario ormai canonico scelto dai malviventi, il tardo pomeriggio. I ladri sono riusciti a penetrare all’interno della villetta mettendo i vari locali completamente a soqquadro. Come sempre l’obiettivo è soltanto quello di individuare oggetti in oro e purtroppo li hanno trovati: la refurtiva trafugata è costituita da monili vari per un valore da quantificare.

Al ritorno, per il negoziante l’amara sorpresa. Caos e disordine in tutte le stanze e la verifica che oggetti che spesso hanno un valore affettivo più che economico, siano spariti e finiti in mani estranee. In questi casi la domanda di rito è se fosse presente o meno un complice all’esterno a fare da palo, come si suol dire, in maniera tale da avvisare in casi di rientro anticipato dei proprietari. Sembra che i soliti ignoti suonino i campanelli, verificando in questo modo se le abitazioni sono disabitate o meno. Se non risponde nessuno scatta l’effrazione.

Ma.Ste.