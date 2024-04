Elena Guerra sarà santa. Riconosciuto il miracolo della beata lucchese

Elena Guerra, Beata lucchese e fondatrice della congregazione delle Oblate dello Spirito Santo sarà proclamata Santa. Durante l’udienza concessa al cardinal Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, Papa Francesco ha autorizzato il medesimo Dicastero a promulgare alcuni decreti tra i quali il riconoscimento del "miracolo attribuito all’intercessione della Beata Elena Guerra, Fondatrice della Congregazione delle Oblate del Santo Spirito, dette Suore di Santa Zita, nata il 23 giugno 1835 a Lucca e ivi morta l’11 aprile 1914". "Dobbiamo ringraziare il Santo Padre per questa decisione – continua l’arcivescovo di Lucca, Monsignor Paolo Giulietti – Che riconosce il dono di una comunità ecclesiale e il suo cammino. Ma ci offre ora lo stimolo e l’opportunità di riscoprire la vita e l’insegnamento di questa grande donna lucchese". Elena Guerra sarà presto proclamata Santa, quindi, dopo che nel 1959 Papa Giovanni XXIII la fece Beata.

Il miracolo che è stato preso in esame per la canonizzazione riguarderebbe una famiglia brasiliana particolarmente devota alla figura della donna lucchese. Un uomo, alcuni anni fa cadde da un albero mentre svolgeva alcuni lavori di manutenzione,finendo in coma. Inizialmente i medici dissero che non ci sarebbe stato niente da fare. I parenti e gli amici pregarono molto intensamente, chiedendo una intercessione alla lucchese, e dopo un periodo l’uomo si riprese completamente, tanto che uscì dall’ospedale direttamente con le sue gambe. "Abbiamo appreso questa bellissima notizia e siamo felicissime – racconta entusiasta la Superiora Generale della Congregazione delle Oblate dello Spirito Santo, Madre Maria Laura Quattrini – Finalmente è Santa l’Apostola dello Spirito Santo, la nostra fondatrice . Ringraziamo il Santo Padre, la Chiesa di Lucca e tutti coloro che hanno permesso che arrivasse questo riconoscimento per la Chiesa universale".

La Beata Elena Guerra (Lucca, 23 giugno 1835-11 aprile 1914), ora avviata alla santità, ebbe un’infanzia segnata dalla religiosità familiare. Roma. Nel 1882 a Lucca fondò una comunità femminile di vita attiva, dedicata a Santa Zita, per l’educazione delle ragazze.

Iacopo Nathan