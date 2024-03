Ecco quali sono i requisiti indispensabili

L’amministrazione comunale ha recentemente aggiornato il Piano triennale 2023-2025 degli impianti di telefonia mobile. Dopo un primo passaggio nell’ambito dell’Osservatorio della telefonia mobile, approvato all’unanimità dei presenti, il documento è poi stato portato all’attenzione dei cittadini, con tre incontri informativi alla presenza dell’assessore Cristina Consani, del dirigente comunale di competenza, dei tecnici degli uffici e del consulente tecnico esterno incaricato. Gli incontri sono avvenuti a novembre in centro storico, a Ponte a Moriano e a Maggiano. Poi il via libera del consiglio comunale. Il Piano comunale degli impianti di telefonia mobile è volto a assicurare il corretto insediamento urbanistico degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. I criteri di localizzazione citati nella delibera sono vari: gli impianti di radiodiffusione radiotelevisivi sono posti prevalentemente in zone non edificate, gli altri tipi di impianti sono posti prioritariamente su edifici o in aree di proprietà pubblica; nelle aree di interesse storico, monumentale e paesaggistico l’installazione è consentita con soluzioni tecnologiche tali da mitigare l’impatto visivo; è favorito l’accorpamento degli impianti su supporti comuni; è vietata l’installazione su ospedali, case di cura e di riposo, scuole, asili, carceri “salvo che tali localizzazioni risultino le migliori in termini di esposizione complessiva rispetto alle possibili alternative“.