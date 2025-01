Ecco il progetto “Bici in Valle“. Mobilità ciclabile dolce dedicata a residenti, turisti e pellegrini

Cinque tratti dedicati alla mobilità ciclabile dolce, in grado di collegare tra loro zone significative del territorio attraversato dal torrente Celetra: è questo l’obiettivo del progetto “Bici in Valle“ che il Comune di Borgo a Mozzano presenterà al Ministero dello Sport. L’amministrazione comunale parteciperà al bando chiedendo un finanziamento di oltre 37mila euro che serviranno per creare un percorso protetto e sicuro, destinato a diverse tipologie di utenti: dai residenti che desiderano scegliere una mobilità sostenibile ai tanti visitatori e pellegrini che arrivano sul territorio attratti dal cammino della Via Matildica del Volto Santo e del Giglio selvatico.

"Già da tempo - spiega il sindaco Patrizio Andreuccetti - stiamo lavorando a questo progetto che vede protagonista la valle del Celetra. Si tratta di una nuova e ulteriore fase di promozione di un turismo lento e green, già favorito dalla continua attenzione che poniamo nella valorizzazione e promozione della Via Matildica del Volto Santo e del Cammino del Giglio selvatico, che si estende fino al Comune di Pescaglia. Ringrazio per tutto l’impegno e la cura nel seguire nel dettaglio queste iniziative l’assessora alla Progettualità, Simona Girelli".

Il progetto ‘Bici in Valle’ si inserisce e in un certo senso completa il progetto CaSvi, finanziato dal Gal Montagnappennino, che prevede un circuito di e-bike tra San Romano - Motrone e Cune, toccando anche l’Occhio di Lucca e il Romitorio di San Bartolomeo: saranno installate colonnine di ricariche a San Romano e a Cune, mentre a Borgo Capoluogo è presente la ciclostazione. Ma il progetto ‘Bici in Valle’ si rivolge anche ai residenti, ai tanti giovani che frequentano il campo sportivo Parisotto, ai molti che scelgono di spostarsi in bici per raggiungere la zona industriale e o i plessi scolastici.

Il progetto. Prevede una complessiva infrastrutturazione del percorso ciclabile che si svilupperà tra le frazioni di Valdottavo e Partigliano su cinque tracciati specifici: Vendoia – Silvio Ferri, Valdottavo, percorso storico Valdottavo - Partigliano, Partigliano e Partigliano - Fondagno.

Marco Nicoli