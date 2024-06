Ecco il nuovo manto erboso. Partiti i lavori allo stadio

Hanno finalmente preso il via i lavori di rifacimento del manto erboso dello stadio Porta Elisa. L’opera a carico del Comune per un importo di poco meno di settantamila euro, affidati alla HTS. Il rifacimento si è reso necessario dopo che, il terreno del Porta Elisa, ha dato lo scorso anno numerosi problemi ai giocatori, rendendo spesso difficile giocare. La prima fase dei lavori vedrà la rimozione totale del vecchio manto erboso, poi verrà applicato uno strato di sabbia silicea per migliorare il drenaggio del campo e facilitare l’attecchimento delle nuove semine e la rigenerazione del tappeto erboso. Per ultima sarà effettuata la piantumazione del nuovo manto. Tutti i lavori saranno terminati prima dell’inizio del campionato previsto per domenica 25 agosto, anche la società rossonera potrebbe anche chiedere di giocare la prima gara esterna, come anche per la Coppa Italia, prevista per domenica 11 agosto. Intanto però stanno proseguendo a ritmo serrato i lavori per il nuovo impianto di videosorveglianza. Mentre per quanto riguarda l’allungamento delle panchine, come richiesto dalla Lega Pro, i lavori non sono ancora partiti, perché si aspetta il parere della Soprintendenza, per procedere all’affidamento dei lavori.

Insomma il piccolo restyling del Porta Elisa è iniziato, per permettere alla Lucchese di continuare a giocare nel proprio stadio e renderlo a norma con le esigenze imposte dalla Lega Pro.

Alessia Lombardi