Ecco i vincitori de “La spiga d’oro“:. Bastiani e Di Fiore

1Al Ristorante Il Granaio di San Pietro a Vico sabato si è concluso il sedicesimo Contest Canoro “La Spiga d’oro”, concorso che ha visto la partecipazione di oltre 30 cantanti finalisti. Per la Categoria Junior, 1° Classificato Giacomo Bastiani con il brano “La Vita”; 2° Lisa Fochetti con “The Best”; 3° Jacqueline Del Ticco con “Sorry seems to be the hard nord”. Per la Categoria Senior: 1° Francesco Di Fiore, 2° Rachele Lattanzi, 3° Giacomo Bertogli.