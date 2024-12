Ecco i 10 nuovi assunti in Comune “Entro fine anno altri ingressi in uffici e Polizia Municipale“

Sono entrati al lavoro i 10 nuovi assunti a tempo pieno e indeterminato, 8 dei quali entrati dalla graduatoria del concorso per profilo di istruttore amministrativo/contabile/socio-culturale che è stato bandito dall’amministrazione comunale la scorsa primavera e due tecnici assunti dallo scorrimento di una graduatoria di altro Ente.

A dare il benvenuto ai neo impiegati del Comune di Lucca, 5 donne e 5 uomini, ieri c’erano il sindaco Mario Pardini e l’assessore al personale Moreno Bruni. I 10 nuovi dipendenti andranno a lavorare in diversi settori dell’Ente: allo sportello dell’edilizia privata, alla Polizia municipale, ai servizi sociali, ai servizi scolastici, allo sportello unico per le attività produttive nel settore della programmazione, performance, partecipate e uffici del sindaco e in quello dell’Urp, flussi documentali, archivio, protocollo e politiche giovanili, all’edilizia privata e all’ufficio che presidia la manutenzione delle strade.

“Siamo lieti di poter accogliere questi giovani neo assunti – hanno detto il sindaco e l’assessore – che con il loro impegno e professionalità daranno un ulteriore contributo al lavoro dell’amministrazione comunale, che come sappiamo bene è un lavoro molto particolare, perché in continuo dialogo e confronto con i cittadini ai quali sono rivolti i servizi erogati dall’Ente. Auguriamo a tutti loro di poter svolgere al meglio questo importante servizio per il quale hanno studiato e si sono preparati. Crediamo molto nelle capacità dei giovani e con questo concorso abbiamo voluto non solo dotare il Comune di nuova linfa, ma anche dare a tutti i diplomati la possibilità di mettersi alla prova per ottenere un lavoro importante, al servizio della comunità”.

Nella graduatoria del concorso sono inserite 154 persone e resterà aperta e operativa per due anni, fino al 2026. Fino ad ora il Comune di Lucca è arrivato ad assumere fino al decimo candidato compreso e si prevede di assumere entro la fine dell’anno fino al dodicesimo candidato. La graduatoria è stata già concessa ad altri Comuni per ulteriori assunzioni, che faciliterà a molti giovani diplomati l’accesso al lavoro presso una pubblica amministrazione.

Entro la fine dell’anno inoltre il Comune di Lucca prevede nuove, ulteriori assunzioni, non solo di personale amministrativo, ma anche di agenti di Polizia municipale.

L.S.