Ecco chi sono e cosa fanno i componenti

Studiano, lavorano, hanno sogni e aspettative, ma soprattutto idee su cosa serve ai giovani del territorio: tutti, maschi e femmine, sono tra i 19 e i 30 anni di età.

Ecco chi sono i prescelti dalla Fondazione Cassa per dare vita alla neonata Commissione giovani, costituita dopo un accurato percorso di selezione che ha dovuto valutare le oltre cento domande pervenute.

Da Lucca e Piana provengono Tommaso Ariani (25 anni, laureato in biotecnologie), Gaia Bernardini (26 anni, laureata in Scienze politiche), Giada Giusti (26 anni, studente Scuola italiana del Turismo) e Pietro Isaia Scanavacca (26 anni, studente in Economia Aziendale).

Da Mediavalle e Garfagnana arrivano invece Agnese Benedetti (24 anni, laureata in Conservazione dei Beni Culturali), Elena Bonini (21 anni, studente di discipline umanistiche) e Matteo Marcalli (26 anni, professore d’orchestra).

Per la Versilia infine completano il gruppo Giulia Gemignani (30 anni, medico di Medicina generale) e Leonardo Guerra Silicani (19 anni, frequenta l’ultimo anno del Liceo Scientifico e studia clarinetto). Una varietà di competenze e individualità che il titolo di studio racconta solo in minima parte e che ora saranno chiamate a collaborare con gli Organi della Fondazione.